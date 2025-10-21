 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
49 316,06
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le fabricant de puces Texas Instruments prévoit des recettes inférieures aux estimations pour le quatrième trimestre
information fournie par Reuters 21/10/2025 à 22:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Texas Instruments TXN.O a prévu pour le quatrième trimestre un chiffre d'affaires inférieur aux estimations de Wall Street mardi, l'incertitude macroéconomique découlant de la guerre commerciale sino-américaine menaçant une reprise de la demande pour les puces analogiques de l'entreprise.

TI prévoit des revenus entre 4,22 milliards et 4,58 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, contre des estimations de 4,51 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Valeurs associées

TEXAS INSTRUMENT
180,8400 USD NASDAQ +0,70%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank