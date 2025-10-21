Le fabricant de puces Texas Instruments prévoit des recettes inférieures aux estimations pour le quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Texas Instruments TXN.O a prévu pour le quatrième trimestre un chiffre d'affaires inférieur aux estimations de Wall Street mardi, l'incertitude macroéconomique découlant de la guerre commerciale sino-américaine menaçant une reprise de la demande pour les puces analogiques de l'entreprise.

TI prévoit des revenus entre 4,22 milliards et 4,58 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, contre des estimations de 4,51 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.