Le fabricant de puces Texas Instruments chute en raison de ses sombres prévisions pour le quatrième trimestre
information fournie par Reuters 22/10/2025 à 13:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 octobre - ** Les actions du fabricant de puces Texas Instruments TXN.O chutent de 7,6 % à 167,10 $ en pré-marché

** La société prévoit un chiffre d'affaires de 4,22 à 4,58 milliards de dollars au quatrième trimestre, contre des estimations de 4,51 milliards de dollars - LSEG

** TXN prévoit un bénéfice par action pour le quatrième trimestre entre 1,13 et 1,39 $, en dessous des estimations de 1,41 $

** La société a déclaré des revenus de 4,74 milliards de dollars au troisième trimestre, contre des estimations de 4,64 milliards de dollars

** "Les prévisions suggèrent que TI subira une sous-utilisation de ses usines qui pourrait limiter la marge brute à une fourchette de 54%-55%, en dessous des normes historiques" - analystes de Morningstar

** La note moyenne de 40 analystes est "hold", leur PT médian est de $187.73 - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, TXN a chuté de 3,6 % cette année

Valeurs associées

TEXAS INSTRUMENT
180,8400 USD NASDAQ +0,70%
A lire aussi

