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Le fabricant de puces SiTime recule après avoir levé 1,2 milliard de dollars
information fournie par Reuters 20/05/2026 à 14:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 mai - ** Les actions de SiTime SITM.O , fabricant de puces de synchronisation de précision, ont reculé de 2% avant l'ouverture, à 680 dollars, à la suite d'une levée de fonds liée à une opération de fusion-acquisition ** SITM, société basée à Santa Clara, en Californie, a annoncé mercredi matin le prix de son émission publique d' de 1,2 milliard de dollars d'obligations convertibles à 0% échéant en 2031

** Le montant de l'émission a été porté de 1,1 milliard de dollars; le prix de conversion initial de 1.040,47 dollars représente une prime de 50% par rapport au dernier cours de l'action, qui s'établissait à 693,66 dollars ** L'action de SITM a chuté pour la sixième journée consécutive mardi et a perdu 4,4% après que la société a lancé l'offre visant à financer la partie en numéraire de son acquisition de l'activité de synchronisation 6723.T de Renesas Electronics

** SITM utilisera 108 millions de dollars du produit net de l'offre pour payer le coût des opérations de “capped call”, et le solde éventuel à des fins générales de l'entreprise

** Wells Fargo, Goldman Sachs, Barclays, UBS et Morgan Stanley sont les co-chefs de file

** À la clôture de mardi, le titre avait doublé de valeur ce trimestre. Il a atteint un record intrajournalier de 901,81 $ le 11 mai ** Plus tôt ce mois-ci, SITM a annoncé une croissance de son chiffre d'affaires au premier trimestre de 88% en glissement annuel, à 113,6 millions de dollars, dépassant les attentes des analystes , grâce à la demande en infrastructures d'IA

** Les 10 analystes sont tous optimistes, dont 2 qui attribuent la note “achat fort”; le cours cible médian est de 812,50 $, selon les données de LSEG

Fusions / Acquisitions
Obligations

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RENESAS ELECTRO
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WELLS FARGO
74,580 USD NYSE 0,00%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 20/05/2026 à 14:07:20.

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