Le fabricant de puces Marvell prévoit un chiffre d'affaires trimestriel en baisse, les actions chutent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des commentaires des analystes au paragraphe 4 et des commentaires de la directrice générale au paragraphe 6) par Juby Babu

Le fabricant de puces Marvell Technology

MRVL.O a prévu un chiffre d'affaires pour le troisième trimestre inférieur aux estimations de Wall Street jeudi, l'incertitude économique et les préoccupations tarifaires ayant pesé sur les dépenses des clients et la demande globale.

Les actions de la société, qui fabrique des puces personnalisées pour alimenter les charges de travail d'intelligence artificielle, ont chuté de plus de 8 % dans les échanges prolongés.

Les fabricants de puces font l'objet d'un examen minutieux de la part des investisseurs, car les attentes élevées de Wall Street en matière d'intelligence artificielle laissent peu de place à la déception.

Les prévisions de Marvell sont décevantes après les bons résultats d'autres fabricants de matériel d'intelligence artificielle, a déclaré Tore Svanberg, analyste chez Stifel.

Marvell permet des déploiements d'IA qui répondent à la demande des hyperscalers. L'adoption généralisée de la genAI entraîne une augmentation de la demande de puces personnalisées, car les entreprises font progresser leurs stratégies technologiques et continuent d'étendre les charges de travail de l'IA.

"Nos activités personnalisées se portent bien et restent en bonne voie pour croître au second semestre de l'exercice par rapport au premier. Cependant, nous nous attendons à ce que la croissance ne soit pas linéaire dans l'activité personnalisée, avec un quatrième trimestre nettement plus fort que le troisième", a déclaré la directrice générale Matt Murphy lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats.

L'inflation persistante et l'incertitude économique ont conduit les clients à retarder leurs achats, ce qui a entraîné une faible demande sur les marchés finaux de l'automobile, de l'industrie et des infrastructures de transport de Marvell.

Le directeur général du géant des puces Nvidia NVDA.O , Jensen Huang, a rejeté mercredi les inquiétudes concernant la fin du boom des dépenses pour les puces d'intelligence artificielle et a déclaré que les opportunités se développeront dans un marché de plusieurs billions de dollars au cours des cinq prochaines années.

Nvidia a déclaré qu'elle prévoyait un chiffre d'affaires de 54 milliards de dollars , plus ou moins 2%, pour le troisième trimestre, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 53,14 milliards de dollars.

Marvell prévoit un chiffre d'affaires trimestriel de 2,06 milliards de dollars, plus ou moins 5 %, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 2,11 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Pour le deuxième trimestre, clos le 2 août, Marvell a réalisé un chiffre d'affaires de 2,01 milliards de dollars, conforme aux estimations des analystes.

Le chiffre d'affaires du segment des centres de données, le plus important de Marvell, a augmenté de 3 % pour atteindre 1,49 milliard de dollars au cours du trimestre, mais n'a pas atteint les estimations de 1,51 milliard de dollars.

Plus tôt en août, Marvell a finalisé la vente de son activité Ethernet automobile au fabricant de puces allemand Infineon Technologies IFXGn.DE pour environ 2,5 milliards de dollars en espèces.