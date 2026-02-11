Le fabricant de puces GlobalFoundries progresse grâce à des prévisions optimistes pour le premier trimestre

11 février - ** Les actions du fabricant de puces GlobalFoundries GFS.O augmentent de 5,6 % à 44,25 $ en pré-marché après des prévisions de revenus et de bénéfices du 1er trimestre supérieures aux estimations

** GFS prévoit un bénéfice par action ajusté de 35 cents pour le premier trimestre, contre une estimation moyenne de 34 cents par les analystes - données compilées par LSEG

** GFS prévoit des revenus de 1,62 milliard de dollars au 1er trimestre, contre une estimation de 1,61 milliard de dollars

** La société attribue une forte exécution et une gestion disciplinée des coûts à une croissance plus forte

** Le mois dernier, GFS a accepté d'acquérir l'activité Processor IP Solutions de Synopsys

** GFS déclare que les acquisitions récentes élargissent ses capacités en tant que fournisseur de solutions technologiques diversifiées et globales

** La société approuve également un rachat d'actions d'une valeur de 500 millions de dollars

** L'action de GFS a chuté de près de 19 % en 2025 et a progressé de 20 % cette année