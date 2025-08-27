Le fabricant de puces GlobalFoundries déclare que le cadre de la loi CHIPS n'implique pas de fonds propres

GlobalFoundries GFS.O a déclaré mercredi que son financement au titre de la loi CHIPS était "bien intact" et que le cadre n'impliquait aucun type de fonds propres, quelques jours après que le gouvernement américain ait pris une participation de 10 % dans le fabricant de puces Intel.

S'exprimant lors de la conférence technologique de la Deutsche Bank, le directeur financier de l'entreprise, John Hollister, a déclaré que l'entreprise recevait des fonds publics au titre de la loi en fonction des étapes franchies.

La décision du gouvernement de prendre une participation de 10 % dans Intel INTC.O la semaine dernière a suscité des questions sur les perspectives des entreprises américaines après que le président américain Donald Trump a déclaré qu'il avait l'intention de conclure d'autres accords similaires.

La prise de participation - ainsi qu'un accord sans précédent avec Nvidia NVDA.O et AMD AMD.O pour donner au gouvernement 15 % des revenus de leurs ventes en Chine de certaines puces avancées - est un signal clair de l'implication croissante de l'administration Trump dans les affaires des entreprises.

L'accord d'Intel a été structuré de manière à convertir les subventions gouvernementales au titre de la loi CHIPS en actions de l'entreprise. Cette loi a été promulguée à l'adresse par l'ancien président Joe Biden en 2022 afin de stimuler la fabrication et la production de semi-conducteurs dans le pays et de contrer l'influence croissante de la Chine.

Donald Trump avait précédemment cherché à modifier certaines des conditions de la loi, affirmant qu'elle ne s'alignait pas sur ses décrets. Chaque lauréat a des conditions et des étapes distinctes dans ses accords.

Le cadre du CHIPS Act de GlobalFoundries comprend l'augmentation de la capacité des usines de fabrication.

Au début de l'année, la société a augmenté ses plans d'investissement à 16 milliards de dollars et a alloué 1 milliard de dollars supplémentaires aux dépenses d'investissement et 3 milliards de dollars à la recherche dans plusieurs technologies de puces émergentes.

Le directeur financier, M. Hollister, a déclaré mercredi que l'investissement couvrirait plus d'une décennie de dépenses.