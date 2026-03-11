Le fabricant de puces GlobalFoundries chute alors que son actionnaire majoritaire Mubadala entame la vente de ses parts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 mars -

** Les actions de GlobalFoundries GFS.O ont baissé de 5 % à 41,88 $ après les heures d'ouverture, car son propriétaire majoritaire envisage de réduire sa participation dans le fabricant de puces

** Le fonds souverain d'Abu Dhabi Mubadala Investment Company offre 20 millions d'actions, selon le prospectus ()

** GFS a l'intention de racheter () 300 millions de dollars d'actions offertes

** JP Morgan et Morgan Stanley sont les teneurs de livre conjoints

** Avant l'offre, Mubadala détenait ~450,5 millions d'actions, soit ~81% des ~556,4 millions d'actions en circulation de la société

** L'action GFS a chuté de 5,4 % le mercredi pour clôturer à 44,09 $, réduisant le gain annuel à 26 %

** Une des rares grandes fonderies avec une capacité significative en dehors de la Chine et de Taiwan, GFS possède des usines de puces en Allemagne, à Singapour, à New York et dans le Vermont

** Sur 22 analystes couvrant le titre, la répartition des recommandations est la suivante: 10 " achat fort " ou " achat ", 11 " maintien " et 1 " vente "; PT médian de 50 $, selon LSEG