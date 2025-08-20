Le fabricant de puces Analog Devices progresse grâce à un bénéfice supérieur aux attentes du troisième trimestre et à des perspectives optimistes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 août - ** Les actions du fabricant de puces Analog Devices ADI.O augmentent de 3,7 % à 238,97 $ avant la mise sur le marché - elles devraient ouvrir à un plus haut de près d'un mois, si les gains se maintiennent

** ADI prévoit un BPA ajusté de 2,2 $ et un chiffre d'affaires de 3 milliards de dollars, au-dessus des estimations de Wall Street de 2 $ et 2,82 milliards de dollars, respectivement, selon les données de LSEG

** La société dépasse également les attentes des analystes pour le chiffre d'affaires et le bénéfice ajusté du troisième trimestre

** "Nous avons clôturé le troisième trimestre avec une croissance continue du carnet de commandes et des tendances saines en matière de réservations, notamment sur le marché final industriel" - Directeur financier Richard Puccio

** 25 des 36 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 11 à "conserver"; leur prévision médiane est de 263,50 $

** Jusqu'à la clôture de mardi, l'action avait augmenté de 8,4 % depuis le début de l'année, par rapport à une augmentation de 13,9 % de l'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX .