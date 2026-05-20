Le fabricant de puces Analog Devices prévoit pour le troisième trimestre un chiffre d'affaires supérieur aux prévisions, dans un contexte d'essor de l'IA

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Le fabricant de puces Analog Devices

ADI.O a annoncé mercredi un chiffre d'affaires pour le troisième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street, signe d'une demande croissante pour ses semi-conducteurs de gestion de l'alimentation et ses composants de capteurs dans le contexte de l'essor de l'IA . L'augmentation des investissements dans les infrastructures d'IA a stimulé la demande dans les centres de données et les systèmes automobiles, où des vitesses de traitement plus élevées et des flux de données complexes nécessitent des composants plus avancés de la part de fournisseurs tels qu'Analog Devices.

* La société basée à Wilmington, dans le Massachusetts, prévoit un chiffre d'affaires de 3,9 milliards de dollars pour le troisième trimestre, à 100 millions de dollars près, soit un chiffre supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 3,62 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Le chiffre d'affaires de 3,62 milliards de dollars pour le deuxième trimestre a dépassé les estimations des analystes, qui s'élevaient à 3,51 milliards de dollars.

* Analog Devices a annoncé mardi qu'elle allait acquérir Empower Semiconductor pour environ 1,5 milliard de dollars en espèces afin d'élargir son portefeuille de solutions de gestion de l'énergie axées sur l'IA.

* La société a annoncé un bénéfice par action ajusté de 3,09 dollars pour le deuxième trimestre, dépassant les estimations de 2,90 dollars.

* "Nous avons continué à observer une demande croissante au deuxième trimestre, avec des commandes record sur l'ensemble de nos marchés B2B: l'industrie, l'automobile et les communications", a déclaré le directeur financier Richard Puccio dans un communiqué.

* La société a indiqué qu'elle prévoyait un BPA ajusté de 3,30 dollars pour le troisième trimestre, avec une fourchette de plus ou moins 0,15 dollar, contre des estimations de 3,00 dollars par action.

* Les actions de la société ont progressé d'environ 53% depuis le début de l'année. Elles sont restées globalement inchangées lors des échanges pré-ouverture volatils de mercredi.