Le fabricant de puces américain Marvell prévoit d'embaucher en Inde et d'intensifier ses activités de R&D pour profiter de l'essor de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Sai Ishwarbharath B

Le fabricant américain de puces Marvell Technology MRVL.O prévoit d'augmenter ses embauches et ses dépenses de recherche en Inde pour répondre à la demande mondiale croissante d'infrastructures d'intelligence artificielle, a déclaré à Reuters son responsable pour l'Inde.

La société a pour objectif d'augmenter ses 1 700 employés en Inde de 15 % par an au cours des trois prochaines années, a déclaré Navin Bishnoi lors d'une interview mercredi, mais il s'est abstenu de donner des détails sur l'augmentation du budget de recherche et de développement.

Bengaluru est le siège indien de Marvell, tandis que le centre d'Hyderabad se concentre sur les solutions de sécurité pour les centres de données. Une équipe spécialisée dans le développement de systèmes intégrés pour les réseaux et le stockage se trouve à Pune.

L'Inde ne représente qu'une petite partie du chiffre d'affaires de Marvell, mais M. Bishnoi s'attend à ce que cette part augmente à mesure que la capacité des centres de données locaux s'accroît et que les lois sur la protection des données se durcissent.

"L'Inde est probablement le troisième pays en termes d'empreinte de centres de données", a déclaré M. Bishnoi, ajoutant que Marvell est en pourparlers avec des hyperscalers (fournisseurs de services en nuage à grande échelle) et des entreprises locales afin d'élargir sa base de clientèle.

En tant qu'entreprise sans usine qui conçoit des puces avancées pour l'IA et l'infrastructure cloud, Marvell ne fabrique pas de puces, mais elle est en discussion avec des entreprises locales d'assemblage et de test pour s'aligner sur leurs plans de fabrication.

Ces entreprises, connues sous le nom de fournisseurs de services externalisés d'assemblage et de test de semi-conducteurs (OSAT), s'occupent de l'emballage et du test des puces après leur fabrication.

S'il est peu probable que l'Inde devienne l'un des principaux marchés de Marvell au cours des cinq prochaines années, il y voit un potentiel à long terme.

"Dans dix ans, oui", a déclaré M. Bishnoi.

L'expansion de Marvell s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le Premier ministre Narendra Modi pour placer la fabrication de semi-conducteurs au cœur de la stratégie économique de l'Inde, afin de réduire sa dépendance à l'égard des importations et d'accroître son rôle dans l'électronique mondiale.

L'Inde ne dispose pas encore d'usine de fabrication de puces à grande échelle, mais plusieurs projets et installations OSAT sont en cours dans le cadre d'un programme d'incitation gouvernemental de 10 milliards de dollars.