Le fabricant de produits médicaux Baxter revoit à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels en raison de l'impact persistant des ouragans

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Baxter International BAX.N a revu jeudi à la baisse ses prévisions de croissance du bénéfice annuel ajusté et du chiffre d'affaires, après avoir manqué les estimations de chiffre d'affaires du troisième trimestre en raison de l'impact persistant des perturbations liées aux ouragans dans une unité de production clé.

Les actions du fabricant de produits médicaux ont chuté de plus de 13 % dans les échanges avant bourse à la suite des résultats.

Malgré une hausse des procédures médicales non essentielles au cours du trimestre, la société prévoit désormais un bénéfice ajusté de 2,35 à 2,40 dollars par action, contre 2,42 à 2,52 dollars par action précédemment.

Elle a abaissé ses prévisions de croissance des ventes annuelles à une fourchette de 4 % à 5 %, contre une projection précédente de 6 % à 7 % sur une base déclarée.

Le site de Baxter à North Cove en Caroline du Nord, qui fournit 60 % des fluides IV et des solutions de dialyse péritonéale aux États-Unis, a été temporairement fermé l'année dernière en raison des inondations causées par l'ouragan Helene.

"Il est clair que nous avons du pain sur la planche", a déclaré le directeur général Andrew Hider dans un communiqué.

Les résultats du troisième trimestre de Baxter s'inscrivent également dans un contexte d'incertitude croissante liée à l'enquête du ministère américain du commerce lancée en septembre sur les importations d'équipements de protection individuelle, de consommables médicaux et d'appareils médicaux.

Les ventes de son unité de produits médicaux ont baissé de 1 % au cours du trimestre par rapport à l'année précédente.

En revanche, les ventes de l'unité des produits pharmaceutiques et des systèmes de soins de santé, ainsi que de la division technologique, ont augmenté respectivement de 7 % et de 3 %.

La société a gagné 69 cents par action sur une base ajustée au troisième trimestre, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 60 cents, selon les données compilées par LSEG.

Son chiffre d'affaires trimestriel s'est élevé à 2,84 milliards de dollars, ce qui est inférieur aux attentes de 2,88 milliards de dollars.