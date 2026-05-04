Le fabricant de produits électriques Hubbell va racheter son concurrent NSI Industries pour 3 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails sur l'opération tout au long du texte)

Le fabricant d'équipements électriques Hubbell < HUBB.N> a annoncé lundi avoir conclu un accord en vue d'acquérir son concurrent NSI Industries, une société du portefeuille de Sentinel Capital Partners, pour un montant de 3 milliards de dollars en espèces.

Cette transaction intervient alors que la construction de centres de données alimentés par l'IA, en pleine expansion, et l'augmentation des dépenses des services publics pour la modernisation du réseau et la rénovation des infrastructures vieillissantes stimulent la demande en composants électriques.

Basée à Huntersville, en Caroline du Nord, NSI Industries est un fournisseur de raccords électriques, de connecteurs, de composants et de produits de gestion des câbles. Elle prévoit un chiffre d'affaires d'environ 570 millions de dollars pour 2026.

Hubbell a déclaré qu'elle prévoyait de financer la transaction, dont la conclusion est prévue mi-2026, à l'aide de sa trésorerie et d'emprunts, et qu'elle avait obtenu un financement relais entièrement engagé auprès de JPMorgan Chase Bank < JPM.N>, Bank of America < BAC.N> et HSBC Bank USA

HSBA.L .