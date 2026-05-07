Le fabricant de pièces aéronautiques Howmet revoit à la hausse ses prévisions annuelles grâce à une forte demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour concernant l'évolution du cours de l'action au paragraphe 2)

Howmet Aerospace HWM.N a annoncé jeudi des bénéfices et un chiffre d'affaires supérieurs aux estimations pour le premier trimestre et a relevé ses prévisions annuelles grâce à la croissance de ses activités dans l'aéronautique commerciale et les turbines à gaz industrielles.

L'action du fabricant de pièces d'avion a progressé de 12,5 % avant l'ouverture.

Les fournisseurs aérospatiaux américains profitent d'une forte demande de la part d' , alors que Boeing BA.N et Airbus AIR.PA augmentent leur production d'avions. Parallèlement, les gouvernements du monde entier augmentent leurs dépenses de défense, les conflits en Ukraine et en Iran épuisant les stocks de missiles. ) « Les clients d'(, équipementiers de l'aérospatiale commerciale, continuent de viser des augmentations de cadence de production soutenues par des carnets de commandes records », a déclaré le directeur général John Plant dans un communiqué.

« Les marchés de la défense restent florissants, tandis que le marché des turbines à gaz est également très actif. »

La société basée à Pittsburgh prévoit désormais un chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année 2026 compris entre 9,58 et 9,73 milliards de dollars , en hausse par rapport à sa fourchette de prévisions précédente de 9 à 9,2 milliards de dollars.

Le point médian de ses nouvelles prévisions de bénéfice annuel ajusté s'établit à 4,94 dollars par action, contre un point médian de 4,45 dollars précédemment prévu.

Toutefois, M. Plant, tout en soulignant les besoins croissants en pièces de rechange pour les moteurs, a déclaré qu’« un impact pourrait se faire sentir en raison du conflit avec l’Iran » au cours du premier trimestre.

L'industrie aérospatiale est toujours confrontée à des problèmes de chaîne d'approvisionnement qui ont limité la production. La demande des marchés finaux de l'aviation est également affectée, car la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran fait grimper les coûts du carburant et perturbe les transports.

« Nous observons des signes d'amélioration de la demande dans le transport commercial, même si nous restons prudents », a ajouté M. Plant.

Le bénéfice trimestriel ajusté a augmenté de 42 % par rapport à l'année dernière pour atteindre 1,22 dollar par action, contre une estimation des analystes de 1,11 dollar par action, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires pour le trimestre clos le 31 mars a augmenté de 19 % pour atteindre 2,31 milliards de dollars, dépassant les estimations de 2,24 milliards de dollars.