Le fabricant de pièces aéronautiques Arxis vise une valorisation allant jusqu'à 11,2 milliards de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis

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Arxis vise une valorisation allant jusqu'à 11,2 milliards de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis, a déclaré mercredi le fabricant de composants aérospatiaux, alors que les entreprises technologiques de défense occupent le devant de la scène sur le marché des cotations dans un contexte d'agitation géopolitique.

La société basée à Bloomfield, dans le Connecticut, et soutenue par la société de capital-investissement Arcline Investment Management, cherche à obtenir jusqu'à 1,06 milliard de dollars en offrant 37,7 millions d'actions dont le prix unitaire se situe entre 25 et 28 dollars.

Cette opération intervient alors que la volatilité accrue des marchés à la suite de la guerre américano-israélienne contre l'Iran incite les banquiers à se tourner vers les valeurs liées aux technologies de la défense, qui peuvent mieux résister aux effets du conflit.

Le fabricant de drones AEVEX et le fabricant de composants de précision Elmet ont également déposé des demandes d'introduction en bourse aux États-Unis au cours des dernières semaines.

Arxis conçoit et fabrique des composants électroniques et mécaniques pour l'aérospatiale et la défense, la technologie médicale et les marchés industriels spécialisés. La société opère dans deux secteurs d'activité: les composants électroniques et les composants mécaniques.

La société a l'intention de rembourser ses dettes avec le produit de l'introduction en bourse et d'utiliser le reste pour le fonds de roulement et d'autres objectifs de l'entreprise. Elle est soutenue par la société de capital-investissement Arcline, spécialisée dans les investissements industriels.

Des fonds et des comptes gérés par Capital International Investors, Capital Research Global Investors, Janus Henderson Investors et T. Rowe Price Investment Management ont séparément manifesté leur intérêt pour l'achat d'un total de 400 millions de dollars d'actions dans le cadre de l'offre d'Arxis .

Goldman Sachs, Morgan Stanley et Jefferies sont les co-chefs de file de l'opération. Arxis sera cotée au Nasdaq sous le symbole "ARXS".