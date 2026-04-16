Le fabricant de pièces aéronautiques Arxis lève 1,13 milliard de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

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Le fabricant de pièces aéronautiques Arxis a déclaré mercredi avoir levé 1,13 milliard de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, après avoir fixé le prix des actions à 28 dollars chacune.