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Le fabricant de pièces aéronautiques Arxis lève 1,13 milliard de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 16/04/2026 à 03:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de pièces aéronautiques Arxis a déclaré mercredi avoir levé 1,13 milliard de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, après avoir fixé le prix des actions à 28 dollars chacune.

Fusions / Acquisitions
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