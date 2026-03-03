Le fabricant de médicaments Aspen prévoit une croissance à deux chiffres de ses bénéfices pour l'ensemble de l'année, après une baisse au premier semestre

* Aspen annonce une baisse de 21 % de son bénéfice net normalisé

* Les bénéfices de la restructuration sont attendus à partir du second semestre 2026

* Le segment des produits pharmaceutiques commerciaux enregistre une croissance de 4 % du chiffre d'affaires

* L'Ebitda manufacturier d'Aspen chute de 85%, le chiffre d'affaires baisse de 26%

par Nqobile Dludla

La société sud-africaine Aspen Pharmacare APNJ.J a annoncé mardi une baisse de 21% de son bénéfice net normalisé semestriel, citant des coûts de restructuration exceptionnels, mais a prédit une croissance à deux chiffres deses bénéfices pour l'exercice 2026.

Le bénéfice net normalisé par action a chuté à 574,8 cents au cours du semestre clos le 31 décembre, tandis que le bénéfice normalisé avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) a baissé de 13% à 5 milliards de rands (305 millions de dollars).

Pour réduire les coûts, Aspen restructure ses installations de fabrication déficitaires en France et en Afrique du Sud, qui produisent des médicaments stériles. Elle a encouru un coût de restructuration unique de 695 millions de rands (42,48 millions de dollars), a déclaré l'entreprise.

RESTRUCTURATION EN COURS

Comme la plupart des fabricants préfèrent produire aux États-Unis plutôt qu'en Europe en raison des nouveaux tarifs douaniers américains, Aspen a reçu peu de demandes de fabrication sous contrat, a déclaré le directeur général Stephen Saad à Reuters. Cela l'a obligé à alléger ses opérations en attendant de nouveaux contrats.

"Malheureusement, il s'agit en grande partie d'effectifs", a-t-il ajouté, sans donner de chiffres sur les licenciements.

La restructuration est "bien avancée, les réductions de coûts devraient avoir un impact positif à partir du second semestre 2026 et devraient être entièrement réalisées au cours de l'exercice 2027", a déclaré l'entreprise pharmaceutique.

Ceci, ainsi que la croissance des produits pharmaceutiques commerciaux, devrait contribuer à une croissance à deux chiffres du bénéfice net normalisé en devise constante au cours de cet exercice financier, a déclaré Aspen.

L'Ebitda normalisé de l'ensemble des activités de fabrication a chuté de 85 % pour atteindre 208 millions de rands, avec un chiffre d'affaires en baisse de 26 % en monnaie constante.

Commercial Pharmaceuticals, le segment d'activité le plus important d'Aspen, a enregistré une croissance de 4 % de son chiffre d'affaires et une croissance de 11 % de son Ebitda normalisé à taux de change constants, grâce à une croissance organique du chiffre d'affaires des produits injectables, des produits en vente libre et des médicaments délivrés sur ordonnance.

La performance a été soutenue par une forte demande pour Mounjaro, le médicament phare d'Eli Lilly pour la perte de poids, qu'Aspen vend en Afrique du Sud, et par une meilleure contribution aux bénéfices de l'activité remodelée en Chine.

Dans l'ensemble, le chiffre d'affaires du groupe a baissé de 4 % pour atteindre 21,1 milliards de rands.

(1 $ = 16,3738 rands)