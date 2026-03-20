Le fabricant de mayonnaise Hellmann's, Unilever, en pourparlers avec McCormick pour la cession de son activité alimentaire

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Unilever a déclaré vendredi être en discussions avec la société américaine McCormick & Company en vue de lui vendre son activité agroalimentaire, qui comprend des marques telles que la mayonnaise Hellmann’s ainsi que les soupes et assaisonnements Knorr.
information fournie par Boursorama avec Media Services•20.03.2026•08:30•
Le lobby des compagnies européennes proteste de longue date contre une concurrence des compagnies du Golfe jugée déloyale car soutenue par les pétrodollars. Les compagnies aériennes européennes ont estimé jeudi 19 mars que la guerre au Moyen-Orient, qui a provoqué ...
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(Actualisé avec Bouygues, Exail, Unilever, Elmos Semiconductor, Bridgepoint, Spire Healthcare, Standard Chartered, JD Wethersspoon) Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe : * BOUYGUES BOUY.PA - Colas, filiale du groupe français, a annoncé ...
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SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ...
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