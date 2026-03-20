Le fabricant de mayonnaise Hellmann's, Unilever, en pourparlers avec McCormick pour la cession de son activité alimentaire

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Le fabricant de mayonnaise Hellmann's Unilever ULVR.L a déclaré vendredi avoir reçu une offre pour son activité alimentaire et être en discussion avec McCormick & Company Inc MKC.N .