Le fabricant de matériaux d'étiquetage Avery Dennison progresse après un bénéfice du T4 supérieur aux attentes

4 février - ** Les actions d'Avery Dennison AVY.N ont augmenté de 3 % à 192,40 $ dans les échanges du matin

** Le fabricant de matériaux d'étiquetage a dépassé les attentes de bénéfices du T4 , citant la croissance de la demande dans les offres premium à forte marge

** La société affiche un bénéfice ajusté par action de 2,45 $ au 4ème trimestre, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 2,40 $ - données compilées par LSEG

** Les ventes nettes trimestrielles s'élèvent à 2,27 milliards de dollars, alors que les analystes tablaient sur 2,28 milliards de dollars

** L'action AVY a chuté de 2,8 % en 2025