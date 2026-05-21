Le fabricant de la bague Oura dépose en secret un dossier en vue d'une introduction en Bourse aux États-Unis, alors que la dynamique des introductions en Bourse reprend

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Oura, le fabricant de la bague connectée Oura Ring, a annoncé jeudi avoir déposé en toute confidentialité une demande d'introduction en Bourse aux États-Unis.

Le marché américain des introductions en Bourse a fortement rebondi après une brève accalmie en mars, les investisseurs faisant abstraction des incertitudes géopolitiques et injectant des fonds dans les nouvelles cotations.

SpaceX, la société d'Elon Musk, a déposé mercredi une demande d'introduction en Bourse aux États-Unis, dans le cadre de ce qui devrait être la plus grande introduction en Bourse de tous les temps, ouvrant potentiellement la voie à d'autres entreprises souhaitant accéder aux marchés publics.

Oura, dont la valorisation s'élevait à environ 11 milliards de dollars lors d'un tour de table en octobre, fabrique l'Oura Ring, une bague qui suit le sommeil, l'activité physique et d'autres indicateurs de santé, offrant des informations et des conseils personnalisés en matière de bien-être.

La bague est désormais disponible dans plus de 4.600 points de vente à travers le monde, a indiqué l'entreprise.

Fondée en Finlande il y a plus de dix ans, l'entreprise a vendu plus de 5,5 millions de bagues dans le monde, selon son site web. La bague n'est pas présentée comme un dispositif médical.

La croissance d'Oura a quadruplé en termes de chiffre d'affaires total au cours des deux derniers exercices, et la société a réinvesti sa marge brute dans l'entreprise.

Plus tôt cette année, Oura a annoncé son partenariat en tant que fournisseur officiel de dispositifs portables de l'équipe américaine et des Jeux olympiques et paralympiques de Los Angeles 2028, afin de fournir des bagues Oura aux athlètes pour le suivi de leurs performances, de leur récupération et de leur bien-être.

Les documents confidentiels déposés auprès de l'autorité américaine de régulation des marchés financiers permettent aux entreprises de préparer leur introduction en Bourse à l'abri du regard du marché public.

Le nombre d'actions à offrir et la fourchette de prix de l'offre proposée n'ont pas encore été déterminés, a déclaré Oura.