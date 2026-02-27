Le fabricant de jouets Hasbro rejoint la vague d'entreprises qui poursuivent le gouvernement américain au sujet des paiements tarifaires au titre de l'IEEPA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Arriana McLymore

NEW YORK, NY, 27 février - Le fabricant de jouets Hasbro

HAS.O a rejoint vendredi les centaines d'entreprises qui intentent des procès pour obtenir le remboursement des droits de douane payés dans le cadre des mesures commerciales d'urgence du président Donald Trump, qui ont été jugées illégales par la Cour suprême des États-Unis la semaine dernière, selon des documents judiciaires.

Le fabricant de Play-Doh, qui n'a pas révélé le montant des droits de douane qu'il a payés au titre de l'IEEPA, demande des remboursements complets ainsi que des intérêts. L'action en justice s'ajoute à plus de 2 000 affaires similaires déposées devant le Tribunal américain du commerce international depuis le mois d'avril. Le groupe français de produits de beauté L'Oréal OREP.PA , le fabricant britannique d'aspirateurs Dyson et le fabricant de lentilles de contact Bausch + Lomb BLCO.TO ont intenté lundi des actions en justice contre le Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis au sujet des remboursements au titre de l'IEEPA. Le fabricant de Beanie Babies Ty Inc. a également intenté une action en justice similaire cette semaine.

Hasbro est représenté par le cabinet d'avocats Sandler, Travis & Rosenberg, qui représente également la société suisse de vêtements de sport On et le fabricant de produits de soins personnels Conair dans leurs procès respectifs au titre de l'IEEPA.

Hasbro n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.