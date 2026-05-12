Le fabricant de Jack Daniel's aurait rejeté une offre de rachat de 15 milliards de dollars de la part de son concurrent Sazerac, selon une source

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* Sazerac aurait proposé 32 dollars en espèces par action pour Brown-Forman, le fabricant de Jack Daniel's – source

* L'accord a été rejeté quelques semaines après l'échec des négociations entre Brown-Forman et Pernod Ricard

* Le secteur des spiritueux est aux prises avec une crise prolongée dans un contexte de baisse de la consommation d'alcool

(Ajout d'informations contextuelles aux paragraphes 2, 3, 5, 10 et 11) par Abigail Summerville

BFb.N , le groupe Brown-Forman, a rejeté une offre publique d'achat en numéraire de 32 dollars par action émanant du fabricant américain de spiritueux Sazerac, selon une source proche du dossier, quelques semaines après l'échec des négociations entre le fabricant de Jack Daniel's et le groupe français Pernod Ricard PERP.PA .

L'action Brown-Forman a clôturé en baisse de 1% à 26,56 dollars mardi, bien en dessous du prix de l'offre de Sazerac.

La société privée Sazerac s'est présentée en tant que candidate à l'acquisition de Brown-Forman le mois dernier, après que Brown-Forman et Pernod eurent révélé des discussions concernant une éventuelle fusion. Ces discussions ont pris fin fin avril, les deux sociétés n'ayant pas réussi à s'entendre sur des conditions mutuellement acceptables.

Sazerac, qui détient plus de 500 marques, dont le whisky Buffalo Trace et Fireball, et qui est contrôlée par la famille Goldring, avait soumis une offre de 15 milliards de dollars pour Brown-Forman en avril.

Cette offre bénéficiait du soutien financier de Wells Fargo et d’Apollo Global Management et aurait donné aux actionnaires de classe A de Brown-Forman la possibilité de choisir entre une compensation en espèces ou le transfert de leurs actions dans la nouvelle société, a ajouté la source.

Sazerac et Brown-Forman ont refusé de commenter. C'est le Wall Street Journal qui a été le premier à rapporter cette information.

Le rejet de l'offre de Sazerac intervient à un moment où l'industrie des spiritueux est aux prises avec un marasme prolongé, la baisse de la consommation d'alcool ayant réduit les volumes dans l'ensemble du secteur.

Les multiples des entreprises de biens de consommation ont fortement chuté, et les négociateurs voient de plus en plus la taille comme la solution, ont déclaré des banquiers et des analystes.

La famille Brown, qui contrôle Brown-Forman, privilégiait une vente potentielle à Pernod plutôt que la proposition concurrente de Sazerac, a déclaré le mois dernier à Reuters une source proche du dossier. La famille considérait Pernod comme l'acquéreur le plus prestigieux, disposant d'un portefeuille de marques plus solides et plus reconnaissables, a ajouté la source.

Les marques de Pernod comprennent le whisky irlandais Jameson, la vodka Absolut et le rhum Malibu.

La structure des deux transactions potentielles différait également fortement. Les conditions proposées par Pernod auraient consisté en une opération principalement en actions, s'apparentant à une fusion entre égaux, permettant à la famille Brown de conserver une participation significative et une certaine influence dans la société fusionnée, a déclaré une source à Reuters le mois dernier.

L'approche de Sazerac, en revanche, aurait nécessité davantage de liquidités, un endettement plus important et aurait de fait contraint la famille Brown à céder le contrôle.

Sazerac génère plus de 6 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel, dépassant les quelque 4 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel de Brown-Forman.

Selon certains analystes, un rapprochement entre ces deux voisins du Kentucky aurait donné naissance à un acteur dominant aux États-Unis, contrôlant environ 30% du marché américain du whisky. Une fusion des deux sociétés aurait également renforcé leur poids dans les négociations avec les principaux distributeurs américains.