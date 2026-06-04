Le fabricant de drones Aevex voit son cours baisser alors qu'un fonds d'investissement réduit sa participation dans le cadre d'une offre publique de 216 millions de dollars

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4 juin - ** Les actions d'Aevex AVEX.N , fabricant de drones, ont reculé de 2,7 % à 26,91 $ avant l'ouverture jeudi, après la fixation du prix d'une offre publique de 216 millions de dollars ** La société basée à Solana Beach, en Californie, a annoncé mercredi soir la mise en vente de 8 millions d'actions à 27 dollars, soit une décote de 2,4 % par rapport au dernier cours ** L'action AVEX a chuté d'environ 28 % au cours des deux dernières séances après que la société a commencé à mettre en vente le titre lundi soir

** La société propose environ 5,73 millions d'actions et les actionnaires existants cèdent environ 2,27 millions d'actions ** AVEX a l'intention d'utiliser le produit net de l'opération pour racheter des actions détenues par des membres d'ATS Investment Holdings, y compris des entités contrôlées par Madison Dearborn Partners, conformément au prospectus

** Après l'offre, la société de capital-investissement Madison Dearborn conserve 70 % des droits de vote

** Goldman Sachs, BofA et Jefferies sont les co-chefs de file de l'offre ** AVEX est entrée en bourse le 17 avril après avoir vendu 16 millions d'actions lors d'une introduction en bourse au prix de 20 $

** Les 8 analystes sont optimistes, dont 3 attribuent la note « achat fort »; objectif de cours médian de 35 dollars, selon LSEG