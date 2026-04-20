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Le fabricant de drones AEVEX s'envole de 50 % le deuxième jour après son introduction en bourse
information fournie par Reuters 20/04/2026 à 18:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 avril - ** Les actions d'AEVEX AVEX.N se sont envolées de 49,5 % à 40,25 $ le lundi, au lendemain des débuts impressionnants du fabricant de drones à la Bourse de New York ** Les actions d'AVEX ont terminé en hausse d'environ 35 % le vendredi après une introduction en bourse de 320 millions de dollars au prix de 20 $

** La société basée à Solana Beach, en Californie, a rejoint les fabricants de systèmes aériens sans pilote cotés en bourse, notamment Kratos Defense & Security Solutions KTOS.O et AeroVironment AVAV.O , et est en concurrence avec des sociétés privées telles qu'Anduril Industries et Shield AI

** En 2025, le gouvernement américain représentait 78% du chiffre d'affaires d'AVEX, et toute réduction ou retard dans les budgets de la défense pourrait affecter matériellement son chiffre d'affaires ** L'introduction en bourse d'AVEX a été la deuxième cotation dans le secteur de l'aérospatiale et de la défense la semaine dernière, après celle du fabricant de pièces détachées Arxis

ARXS.O , qui a bénéficié d'une hausse de 38 % le premier jour jeudi

** Les actions d'ARXS ont baissé de 1,4 % à 37,49 dollars le lundi, ce qui reste bien supérieur au prix de 28 dollars fixé pour l'introduction en bourse

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

AEROVIRONMENT
196,3650 USD NASDAQ +2,58%
ARXIS RG-A
37,4700 USD NASDAQ -1,39%
KRATOS DEF&SEC
70,2400 USD NASDAQ -1,06%
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