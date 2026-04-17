Le fabricant de drones AEVEX évalué à 2,6 milliards de dollars, les actions augmentant lors de leurs débuts à la Bourse de New York

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(Ajout du commentaire du PDG aux paragraphes 7 et 10) par Pragyan Kalita et Pritam Biswas

Les actions du fabricant de drones AEVEX

AVEX.N ont bondi de 15 % lors de leur introduction à la Bourse de New York vendredi, signalant l'appétit croissant des investisseurs pour les entreprises liées à la défense, alors que les gouvernements augmentent leurs dépenses militaires dans un contexte de tensions géopolitiques persistantes.

La guerre moderne est en train d'être remodelée par la montée en puissance des drones, qui éclipsent les armes conventionnelles dans des conflits allant de la lutte de l'Ukraine contre la Russie aux guerres du Moyen-Orient.

Les actions de la société financée par des capitaux privés ont ouvert à 23,01 dollars l'unité, soit un prix supérieur à l'offre de 20 dollars, ce qui lui confère une valeur de 2,57 milliards de dollars. Les entreprises telles qu'AEVEX trouvent aujourd'hui un public plus réceptif parmi les investisseurs institutionnels, qui cherchent à se prémunir contre l'instabilité mondiale.

La société basée à Solana Beach, en Californie, a vendu 16 millions d'actions pour lever 320 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, jeudi.

AEVEX fournit des services aéroportés de renseignement, de surveillance et de reconnaissance au gouvernement américain et à ses forces alliées.

La société a deux secteurs d'activité: les systèmes tactiques, qui développent des technologies de défense autonomes et représentent environ 75 % de son chiffre d'affaires total, et les solutions globales, qui fournissent des services de modification d'aéronefs et d'ingénierie pour les plates-formes avec ou sans pilote.

"Plus de 50 milliards de dollars ont été demandés pour les systèmes autonomes sans pilote (dans la proposition de dépenses du ministère de la Défense pour l'exercice 2027), et cela correspond tout à fait aux systèmes et aux capacités que nous fournissons", a déclaré Roger Wells, directeur général d'AEVEX, lors d'un entretien avec Reuters.

Le gouvernement américain a représenté 78 % des revenus d'AEVEX en 2025, et toute réduction ou tout retard dans les budgets des gouvernements américains ou étrangers pourrait avoir une incidence matérielle sur ses revenus.

AEVEX vient grossir les rangs des fabricants de systèmes aériens sans pilote cotés en bourse, notamment Kratos Defense & Security Solutions KTOS.O et AeroVironment AVAV.O , et est en concurrence avec des entreprises privées telles qu'Anduril Industries et Shield AI.

M. Wells a déclaré que l'entreprise restait concentrée sur son activité principale de défense et sur l'assistance aux clients grâce aux nouvelles technologies, mais qu'elle chercherait à s'étendre de manière sélective sur des marchés adjacents au fil du temps qui offrent des opportunités de croissance.