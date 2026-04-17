Le fabricant de drones AEVEX en passe de prendre son envol pour ses débuts à New York

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17 avril - ** Le fabricant de drones AEVEX AVEX.N est en passe d'ouvrir au-dessus du prix de l'offre lors de ses débuts à la Bourse de New York

** L'action a récemment indiqué qu'elle ouvrirait entre 23 et 25 dollars par action, contre un prix d'offre de 20 dollars

** AEVEX, basée à Solana Beach en Californie, a vendu 16 millions d'actions à l'intérieur de la fourchette commercialisée de 18 à 21 dollars l'unité pour lever 320 millions de dollars

** La cotation intervient le lendemain du jour où le fabricant de pièces pour l'aérospatiale et la défense Arxis

ARXS.O a clôturé en hausse d'environ 38,4 % lors de ses débuts sur le Nasdaq

** AEVEX est la deuxième société cotée dans le secteur de la défense cette semaine, alors que le fabricant de composants Elmet est sur le point d'entrer en bourse à New York la semaine prochaine

** AEVEX fournit des services de renseignement, de surveillance et de reconnaissance aéroportés au gouvernement américain et à ses forces alliées

** Son portefeuille comprend des systèmes sans pilote qui peuvent livrer des munitions, des charges explosives et des frappes guidées contre des cibles