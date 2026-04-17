Le fabricant de drones AEVEX bondit lors de ses débuts à New York après une introduction en bourse de 320 millions de dollars

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(Mises à jour)

17 avril - ** Le fabricant de drones AEVEX AVEX.N fait un bond jusqu'à 24,9 % lors de ses débuts à la Bourse de New York ** L'action s'ouvre à 23,01 $ l'unité contre un prix d'offre de 20 $ ** AEVEX, basée à Solana Beach en Californie, a vendu 16 millions d'actions à l'intérieur de la fourchette commercialisée de 18 $ à 21 $ chacune pour lever 320 millions de dollars ** La cotation intervient le lendemain que le fabricant de pièces pour l'aérospatiale et la défense Arxis ARXS.O ait clôturé en hausse d'environ 38,4 % lors de ses débuts sur le Nasdaq ** AEVEX est la deuxième société cotée en bourse dans le secteur de la défense cette semaine, alors que le fabricant de composants Elmet est sur le point d'entrer en bourse à New York la semaine prochaine ** AEVEX fournit des services de renseignement, de surveillance et de reconnaissance aéroportés au gouvernement américain et à ses forces alliées ** Son portefeuille comprend des systèmes sans pilote qui peuvent livrer des munitions, des charges explosives et des frappes guidées contre des cibles