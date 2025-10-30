Le fabricant de compresseurs d'air Ingersoll Rand revoit à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels en raison de problèmes tarifaires ; les actions chutent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Ingersoll Rand IR.N a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année jeudi, les droits de douane ayant entamé les marges du fabricant de compresseurs d'air, ce qui a fait chuter ses actions de plus de 7 % dans les échanges après les heures de bourse.

Les droits de douane imposés par le président américain Donald Trump sur l'importation de matières premières telles que l'acier et l'aluminium ont incité les entreprises à reconsidérer leurs stratégies, ajoutant de la pression à une chaîne d'approvisionnement déjà tendue.

L'entreprise s'attend désormais à ce que le bénéfice ajusté par action pour l'ensemble de l'année se situe entre 3,25 et 3,31 dollars, contre une prévision antérieure de 3,34 à 3,46 dollars par action.

Les attentes des analystes pour le bénéfice annuel étaient de 3,37 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

La société basée à Davidson, en Caroline du Nord, a déclaré un bénéfice trimestriel ajusté de 86 cents par action, ce qui est conforme aux estimations.

L'unité industrielle de la société, qui fabrique des compresseurs d'air et d'autres produits industriels spécialisés utilisés dans diverses industries manufacturières, a fait état d'une augmentation de 7 % des commandes pour le troisième trimestre.

Ingersoll a également déclaré que la marge Ebitda ajustée du segment était en baisse par rapport à l'année précédente en raison de la baisse des volumes organiques et de l'impact dilutif des tarifs douaniers.

Le chiffre d'affaires total pour le troisième trimestre s'est élevé à 1,96 milliard de dollars, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 1,95 milliard de dollars.