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Le fabricant de compresseurs d'air Ingersoll Rand prévoit un bénéfice annuel en baisse en raison des pressions liées aux droits de douane
information fournie par Reuters 29/04/2026 à 00:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Ingersoll Rand IR.N a annoncé mardi des prévisions de bénéfices annuels inférieures aux estimations, les pressions liées aux droits de douane, associées à la hausse des coûts, continuant de peser sur la rentabilité du fabricant de compresseurs d'air.

Les droits de douane imposés par le président américain Donald Trump sur des matières premières essentielles telles que l'acier et l'aluminium ont incité les entreprises à revoir leurs stratégies, ajoutant ainsi une pression supplémentaire à une chaîne d'approvisionnement déjà sous tension.

* L'action de la société a reculé de 1,1 % en séance prolongée.

* Si les droits de douane IEEPA ont été annulés par une décision de la Cour suprême, l'imposition des droits de douane au titre de la section 232, qui s'étendent notamment à l'acier, à l'aluminium, au cuivre, aux automobiles et aux pièces automobiles, continue de peser sur les fabricants.

* Ingersoll Rand prévoit un bénéfice par action ajusté pour l'ensemble de l'année compris entre 3,45 et 3,57 dollars, dont la valeur médiane est légèrement inférieure aux estimations des analystes de 3,52 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

* La société basée à Davidson, en Caroline du Nord, a annoncé un bénéfice ajusté de 77 cents par action au premier trimestre , dépassant les estimations de 74 cents par action, selon les données compilées par LSEG.

* La marge bénéficiaire ajustée de base d'Ingersoll Rand a reculé à 25,4 % au cours du trimestre, contre 26,8 % un an plus tôt.

* Le chiffre d'affaires du premier trimestre s'est élevé à 1,85 milliard de dollars, contre 1,72 milliard de dollars un an plus tôt.

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