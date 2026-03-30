Le fabricant de composants Elmet annonce une hausse de son chiffre d'affaires dans le cadre de son introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de commentaires d'analystes aux paragraphes 3-4 et 8) par Pragyan Kalita

Le fabricant de composants de précision Elmet Group a révélé une hausse de son chiffre d'affaires annuel dans son dossier d'introduction en bourse aux États-Unis lundi, alors qu'il cherche à exploiter l'appétit des investisseurs pour les activités liées à la défense.

La reprise tant attendue des introductions en bourse aux États-Unis a été tempérée cette année par un repli plus général dû aux craintes de perturbations provoquées par l'IA et aux tensions au Moyen-Orient, bien que les entreprises moins exposées continuent de chercher à s'introduire en bourse.

"Nous voyons moins de transactions arriver sur le marché, non pas parce que la fenêtre est fermée, mais parce que le risque d'exécution reste élevé", a déclaré Kat Liu, vice-présidente d'IPOX.

"Elmet est bien aligné sur la demande actuelle du marché, en particulier la préférence pour les noms industriels défendables avec une exposition à des thèmes structurels tels que la défense et l'énergie."

La société basée à Portland, dans le Maine, a déclaré un bénéfice net de 5,5 millions de dollars sur des revenus de 201,6 millions de dollars en 2025, contre un bénéfice net de 15,4 millions de dollars sur des revenus de 190,4 millions de dollars un an plus tôt.

Elmet fabrique des composants et des systèmes à haute énergie utilisant des matériaux critiques pour les secteurs de l'aérospatiale, de la défense et des semi-conducteurs, soutenant ainsi la fabrication et les capacités stratégiques des États-Unis.

Elle exploite deux divisions, Critical Materials Components, qui fabrique des produits en tungstène et en molybdène, et Engineered Microwave Products, qui fabrique des systèmes à micro-ondes et à radiofréquences de haute puissance pour des utilisations critiques.

"L'entreprise opère également dans un secteur où les barrières à l'entrée sont élevées, ce qui limite la concurrence et renforce sa position dans des segments de marché de niche à forte valeur ajoutée", a déclaré Kat Liu.

Une part importante des activités d'Elmet est liée aux dépenses de défense des États-Unis, ses produits étant intégrés dans des programmes d'avions, de missiles, de radars et de navires pour le ministère américain de la défense.

D'autres entreprises liées à la défense se sont également tournées vers les cotations publiques, notamment Arxis , soutenue par Arcline, et AEVEX , un entrepreneur soutenu par Madison Dearborn, qui ont déposé leur demande d'introduction en bourse aux États-Unis la semaine dernière.

Elmet prévoit d'utiliser le produit de l'introduction en bourse principalement pour rembourser la dette, acquérir des entreprises, des produits, des services ou des technologies complémentaires, entre autres.

Cantor, Needham & Company, Canaccord Genuity et Roth Capital Partners sont les preneurs fermes. Elmet sera cotée au Nasdaq sous le symbole "ELMT".