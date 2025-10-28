Le fabricant de climatiseurs Carrier revoit ses prévisions à la baisse en raison de l'affaiblissement de la demande résidentielle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour de l'évolution de l'action au paragraphe 2, commentaire de l'analyste au paragraphe 6)

Carrier Global CARR.N a abaissé mardi ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice pour 2025 , face à la faiblesse de la demande de produits de chauffage, de ventilation et de climatisation sur les marchés résidentiels.

Elle a également annoncé un rachat pouvant aller jusqu'à 5 milliards de dollars, ce qui a fait grimper ses actions de 2,6% dans leséchanges matinaux.

Les ventes de Carrier sur le continent américain pour les marchés résidentiels ont chuté de 30 % au troisième trimestre, les distributeurs ayant écoulé des stocks pléthoriques .

L'effondrement du marché nord-américain de l'immobilier, dû en grande partie à des taux hypothécaires obstinément élevés et à une flambée des prix des logements, a pesé sur la demande de chauffage et de ventilation.

Malgré une légère baisse des taux hypothécaires après la réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale en septembre, les perspectives économiques incertaines et la tiédeur de l'embauche maintiennent les acheteurs potentiels sur la touche.

"Nous sommes d'avis que la demande ne se redressera pas vraiment tant que les taux ne baisseront pas de manière significative et qu'un nouveau marché du logement ne se mettra pas en place - y compris davantage de ventes de logements existants", a déclaré Scott Davis, analyste chez Melius Research.

Le ralentissement des ventes résidentielles a été partiellement compensé par les clients commerciaux tels que les centres de données qui utilisent les produits de Carrier pour refroidir les serveurs informatiques alimentant les technologies d'intelligence artificielle.

Carrier prévoit un chiffre d'affaires net d'environ 22 milliards de dollars pour l'ensemble de l'année, contre une prévision antérieure d'environ 23 milliards de dollars. Elle prévoit un bénéfice ajusté par action pour 2025 d'environ 2,65 dollars, contre 3 à 3,10 dollars estimés précédemment.

La société basée en Floride a déclaré un bénéfice net ajusté de 67 cents par action au troisième trimestre, alors que les analystes s'attendaient à57 cents, selon les données compilées par LSEG.