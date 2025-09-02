Le fabricant de bières Corona, Constellation Brands, chute après avoir revu à la baisse ses prévisions annuelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 septembre - ** Les actions du fabricant de bière Corona Constellation Brands STZ.N en baisse de 8,25 % à 148,58 $ avant le marché

** La société réduit ses prévisions pour l'exercice 2026 en raison de la faiblesse de la demande des consommateurs due aux hausses de prix liées aux tarifs douaniers et à l'incertitude économique

** Les prévisions de BPA comparable se situent entre 11,30 $ et 11,60 $, contre 12,60 $ à 12,90 $ précédemment

** La société prévoit désormais une baisse des ventes nettes organiques de l'entreprise comprise entre 4 % et 6 %, contre une baisse de 1 % à 2 % attendue précédemment

** Les baisses du taux d'achat de bière haut de gamme pour les consommateurs hispaniques ont été plus prononcées que les baisses générales du marché, ce qui a eu un impact plus important sur notre activité bière que sur la catégorie plus large de la bière", déclare la société

** L'action a baissé de près de 27 % depuis le début de l'année, jusqu'à la dernière clôture