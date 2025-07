Le fabricant de bière Corona, Constellation Brands, manque ses estimations trimestrielles sur fond de problèmes tarifaires

Constellation Brands STZ.N a manqué les estimations de chiffre d'affaires et de bénéfice du premier trimestre mardi, les craintes d'une hausse des droits de douane et l'incertitude économique ayant incité les consommateurs à réduire leurs achats de bières et de vins. Les fabricants américains de boissons alcoolisées ont fait face à un double coup de l'administration Trump qui modifie ses politiques commerciales, un défi qui survient à un moment où l'industrie est déjà aux prises avec une demande tiède. Le fabricant de bière Corona a déclaré des ventes nettes de 2,52 milliards de dollars pour le trimestre clos le 31 mai, contre une estimation moyenne des analystes de 2,55 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG. Les droits de douane sur les importations de bière, ainsi que l'inclusion des canettes de bière dans les droits de douane sur l'aluminium, ont eu un impact sur les fabricants de spiritueux tels que Constellation Brands et Molson Coors TAP.N . Le mois dernier, le président américain Trump a annoncé son intention de doubler les droits de douane sur les importations d'acier et d'aluminium , les faisant passer de 25 % à 50 %, ce qui a intensifié la pression sur les producteurs mondiaux d'acier et la guerre commerciale. Pendant ce temps, Constellation Brands a connu un ralentissement significatif de la consommation de bière , en particulier parmi ses consommateurs hispaniques, à la suite de la répression de l'immigration de Trump . L 'activité bière de la société, son plus grand contributeur de revenus, a signalé une baisse de 2,6 % du volume d'épuisement trimestriel - le taux auquel les produits sont vendus - entraînée par des baisses dans des marques telles que Modelo Especial et Corona Extra. Le taux d'épuisement de la bière a augmenté de 6,4 % l'année dernière. Les augmentations de prix séquentielles et les mesures de gestion des coûts ont été compensées par des dépenses plus élevées, y compris les coûts accrus liés aux droits de douane sur l'aluminium et les dépenses de marketing. Les marges d'exploitation trimestrielles de la société dans le secteur de la bière ont baissé de 150 points de base pour atteindre 39,1 %.

