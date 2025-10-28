Le fabricant de "Battlefield" EA manque ses prévisions de recettes trimestrielles en raison de l'incertitude qui entoure les dépenses des joueurs

Electronic Arts EA.O n'a pas répondu aux attentes de Wall Street pour son chiffre d'affaires du deuxième trimestre mardi, plombé par des dépenses incertaines pour son principal portefeuille de sports et des comparaisons de croissance difficiles par rapport au lancement en force de "College Football 25" l'année dernière.

Les résultats sont les premiers d'EA depuis l'annonce de sa décision d'être rachetée par un groupe d'investisseurs privés, dont le Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite, pour 55 milliards de dollars.

EA mise beaucoup sur ses principaux titres d'action et de sport pour surmonter un marché des jeux incertain, marqué par le prix élevé des consoles et par le fait que les joueurs s'en tiennent à des franchises éprouvées dans une période de fin d'année très concurrentielle.

EA a lancé "College Football 25" l'année dernière, relançant la franchise après une longue interruption et attirant de fortes dépenses de la part des fans de base, devenant ainsi l'un des jeux les plus vendus.

L'accord d'acquisition a été annoncé juste avant qu'EA ne lance le dernier volet de sa franchise à succès "Battlefield", qui s'est vendu à plus de sept millions d'exemplaires au cours des trois premiers jours.

Alors que "Battlefield 6" connaît un démarrage en trombe et que son grand rival "Call of Duty" voit les joueurs se lasser , les investisseurs se concentrent désormais sur les perspectives financières à long terme du jeu, car EA prévoit de publier régulièrement des mises à jour de contenu afin de maintenir l'intérêt des joueurs et de les inciter à continuer à dépenser.

Certains analystes s'attendent à ce que "Battlefield 6" se vende à plus de 15 millions d'unités au cours de l'exercice fiscal 2026 d'EA et pourrait même atteindre 20 millions.

EA a déclaré que les réservations pour son célèbre titre de football "FC 26" étaient en hausse d'un pourcentage à un chiffre moyen par rapport au titre précédent, malgré les avertissements de certains analystes qui prévoyaient des performances plus faibles.

Les réservations de la société pour le deuxième trimestre ont chuté de 13 % pour atteindre 1,82 milliard de dollars, alors que l'estimation moyenne était de 1,88 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société a déclaré un bénéfice net de 137 millions de dollars au deuxième trimestre, contre 294 millions de dollars un an plus tôt.