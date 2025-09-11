Le fabricant de bagages Vera Bradley chute après l'échec de ses résultats trimestriels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
11 septembre - ** Les actions du fabricant de bagages et de sacs à main Vera Bradley < VRA.O> ont baissé d'environ 8% à 2,09 dollars
** La société annonce une perte par action de 17 cents au deuxième trimestre, supérieure aux estimations des analystes qui tablaient sur 15 cents par action - données compilées par LSEG
** Les ventes comparables ont baissé de 17,3 % au deuxième trimestre, en raison de la baisse des conversions dans les magasins et les canaux de commerce électronique
** La société a également manqué les estimations de ventes nettes pour le trimestre
** En incluant les mouvements de la séance, l'action VRA a baissé d'environ 41% depuis le début de l'année
