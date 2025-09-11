 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le fabricant de bagages Vera Bradley chute après l'échec de ses résultats trimestriels
information fournie par Reuters 11/09/2025 à 19:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 septembre - ** Les actions du fabricant de bagages et de sacs à main Vera Bradley < VRA.O> ont baissé d'environ 8% à 2,09 dollars

** La société annonce une perte par action de 17 cents au deuxième trimestre, supérieure aux estimations des analystes qui tablaient sur 15 cents par action - données compilées par LSEG

** Les ventes comparables ont baissé de 17,3 % au deuxième trimestre, en raison de la baisse des conversions dans les magasins et les canaux de commerce électronique

** La société a également manqué les estimations de ventes nettes pour le trimestre

** En incluant les mouvements de la séance, l'action VRA a baissé d'environ 41% depuis le début de l'année

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

