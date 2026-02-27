Le fabricant d'Insta360 déclare qu'il importera et vendra ses produits aux États-Unis "sans restrictions" après la décision de l'USITC

La société Arashi Vision

688775.SS , basée à Shenzhen, qui fabrique la gamme de caméras Insta360, a déclaré vendredi qu'elle "continuera à importer et à vendre les produits existants aux États-Unis sans restrictions" après une décision finale de l'USITC.

GoPro, le fabricant californien de caméras d'action, avait affirmé en 2024 que les brevets de ses caméras, systèmes et accessoires étaient violés par Arashi Vision qui importait des produits similaires aux États-Unis. La Commission américaine du commerce international a alors ouvert une enquête au titre de la section 337 de la loi sur le commerce de 1930 à l'encontre d'Arashi Vision et de sa filiale américaine.

L'USITC a publié sa décision finale jeudi. L'enquête est terminée et n'a causé "aucun impact substantiel sur la production et les opérations de l'entreprise", a déclaré Arashi Vision dans une déclaration à la bourse de Shanghai vendredi.