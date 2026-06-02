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Le fabricant d'équipements pour semi-conducteurs Amtech en hausse après une cession d'actions de 60 millions de dollars
information fournie par Reuters 02/06/2026 à 14:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 juin - ** Le fabricant d'équipements pour semi-conducteurs destinés à l'IA, Amtech Systems ASYS.O , voit son titre progresser de 1,9 % en pré-ouverture à 21,05 $ après avoir finalisé une levée de fonds complémentaire de 60 millions de dollars ** ASYS, basée à Tempe, en Arizona, a annoncé lundi soir avoir vendu environ 2,9 millions d'actions à 20,50 $, contre un cours de clôture de 20,65 $

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour développer ses plateformes de conditionnement de semi-conducteurs et de fabrication de substrats de plaquettes avancés, ainsi que pour d'éventuelles fusions-acquisitions, entre autres

** Titan Capital Partners, une division d'American Capital Partners, est le seul teneur de livre ** ASYS compte environ 14,6 millions d'actions en circulation au 21 mai, selon le prospectus

** À la clôture de lundi, l'action affichait une hausse de 65 % depuis le début de l'année

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