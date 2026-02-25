 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le fabricant d'équipements électroniques Keysight en hausse après que Citigroup a relevé son estimation de prix
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 14:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 février - ** Les actions du fabricant d'équipements électroniques Keysight Technologies KEYS.N augmentent de 1,2 % à 305 $ avant bourse

** Citigroup augmente le PT sur KEYS à 282$ de 220$ et réitère sa notation "buy"

** Le nouveau PT représente encore une baisse de 6,5 % par rapport à la clôture de l'action

** Citigroup indique que KEYS bénéficie d'une dynamique liée à la modernisation de la défense, aux semi-conducteurs avancés et au sans-fil de nouvelle génération, mais que les investisseurs restent focalisés sur son exposition à l'IA

** Les ventes liées à l'IA sont restées aux alentours de 10 %, mais les commandes liées à l'IA ont augmenté de plus de 30 %; les prévisions de bénéfices par action pour l'exercice 26 et l'exercice 27 sont relevées de 2 % et 1 %, respectivement

** Le nombre de clients de KEYS dans le domaine de l'IA a doublé, ce qui témoigne d'une demande croissante

** Le PT médian de 14 courtiers couvrant le titre est de 300 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, KEYS a progressé de 48,4 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

KEYSIGHT TECHNOL
301,600 USD NYSE 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank