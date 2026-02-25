Le fabricant d'équipements électroniques Keysight en hausse après que Citigroup a relevé son estimation de prix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 février - ** Les actions du fabricant d'équipements électroniques Keysight Technologies KEYS.N augmentent de 1,2 % à 305 $ avant bourse

** Citigroup augmente le PT sur KEYS à 282$ de 220$ et réitère sa notation "buy"

** Le nouveau PT représente encore une baisse de 6,5 % par rapport à la clôture de l'action

** Citigroup indique que KEYS bénéficie d'une dynamique liée à la modernisation de la défense, aux semi-conducteurs avancés et au sans-fil de nouvelle génération, mais que les investisseurs restent focalisés sur son exposition à l'IA

** Les ventes liées à l'IA sont restées aux alentours de 10 %, mais les commandes liées à l'IA ont augmenté de plus de 30 %; les prévisions de bénéfices par action pour l'exercice 26 et l'exercice 27 sont relevées de 2 % et 1 %, respectivement

** Le nombre de clients de KEYS dans le domaine de l'IA a doublé, ce qui témoigne d'une demande croissante

** Le PT médian de 14 courtiers couvrant le titre est de 300 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, KEYS a progressé de 48,4 % depuis le début de l'année