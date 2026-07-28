Le fabricant d'équipements électriques Hubbell revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices grâce à la demande des centres de données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 juillet - Le fabricant d'équipements électriques Hubbell

HUBB.N a dépassé mardi les estimations de résultats pour le deuxième trimestre et a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026, grâce à une forte demande émanant des centres de données et des projets énergétiques.

La demande croissante en technologies d’intelligence artificielle entraîne une expansion mondiale de la construction de centres de données, ce qui profite à des entreprises telles que Hubbell, fournisseur de câblage, d’éclairage et d’autres équipements électriques.

« Les grandes tendances en matière de modernisation du réseau électrique, de croissance de la charge et d’investissements dans les centres de données ont généré une croissance organique de 10 % au deuxième trimestre », a déclaré le directeur général Gerben Bakker.

Les fabricants d’équipements industriels ont également profité de l’augmentation des dépenses des services publics consacrées à la modernisation du réseau et au remplacement des infrastructures vieillissantes, dans un contexte de demande croissante en électricité.

Le chiffre d’affaires du segment électrique de Hubbell a progressé de 25 % pour atteindre 686 millions de dollars au deuxième trimestre, tandis que celui de son activité de solutions pour les services publics a augmenté de 10 % pour s’établir à 1,03 milliard de dollars.

La société table désormais sur un bénéfice ajusté pour 2026 compris entre 20,25 et 20,55 dollars par action, dont la valeur médiane est supérieure à celle de sa fourchette de prévisions précédente, comprise entre 19,30 et 19,85 dollars.

Hors éléments exceptionnels, la société a annoncé un bénéfice de 5,52 dollars par action au deuxième trimestre, contre une estimation des analystes de 5,38 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires net trimestriel s'est établi à 1,71 milliard de dollars, contre une prévision moyenne des analystes de 1,65 milliard de dollars.

L'action de la société a progressé de plus de 1 % dans les échanges avant l'ouverture de la Bourse.