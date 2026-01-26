Le fabricant d'équipements électriques Forgent Power vise une valorisation de 8,8 milliards de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis

Le fabricant d'équipements électriques Forgent Power a déclaré lundi qu'il visait une valorisation allant jusqu'à 8,8 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis.

L'entreprise souhaite lever jusqu'à 1,62 milliard de dollars en offrant environ 56 millions d'actions dont le prix unitaire se situe entre 25 et 29 dollars.

Forgent Power conçoit et fabrique des équipements de distribution électrique pour les centres de données, les réseaux électriques et les installations industrielles à forte consommation d'énergie, en proposant notamment des tableaux de distribution, des tableaux de commutation et des unités de distribution d'énergie.

Goldman Sachs, Jefferies et Morgan Stanley sont les principaux souscripteurs de l'offre.