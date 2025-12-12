Le fabricant d'équipements de pêche Johnson Outdoors en hausse suite à la croissance de son chiffre d'affaires trimestriel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 décembre - ** Les actions du fabricant de matériel de pêche et de camping Johnson Outdoors JOUT.O sont en hausse d'environ 2 % à 44,02 $ avant le marché

** Les ventes nettes du quatrième trimestre s'élèvent à 135,8 millions de dollars, contre 105,9 millions de dollars l'année précédente

** La société affiche une perte trimestrielle de 29,1 millions de dollars, contre une perte de 34,3 millions de dollars au cours du même trimestre de l'année précédente

** La société indique que la marge brute trimestrielle s'est améliorée par rapport à l'année précédente, principalement en raison de l'augmentation des ventes, des volumes et de la baisse des prix promotionnels

**"Le succès des nouveaux produits a donné un élan positif au second semestre de l'année, ce qui nous a permis de terminer l'exercice 2025 en beauté", a déclaré Helen Johnson Leipold, directrice générale de l'entreprise

** Depuis la dernière clôture, les actions ont augmenté de 30 % depuis le début de l'année