 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le fabricant d'équipements de pêche Johnson Outdoors en hausse suite à la croissance de son chiffre d'affaires trimestriel
information fournie par Reuters 12/12/2025 à 12:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 décembre - ** Les actions du fabricant de matériel de pêche et de camping Johnson Outdoors JOUT.O sont en hausse d'environ 2 % à 44,02 $ avant le marché

** Les ventes nettes du quatrième trimestre s'élèvent à 135,8 millions de dollars, contre 105,9 millions de dollars l'année précédente

** La société affiche une perte trimestrielle de 29,1 millions de dollars, contre une perte de 34,3 millions de dollars au cours du même trimestre de l'année précédente

** La société indique que la marge brute trimestrielle s'est améliorée par rapport à l'année précédente, principalement en raison de l'augmentation des ventes, des volumes et de la baisse des prix promotionnels

**"Le succès des nouveaux produits a donné un élan positif au second semestre de l'année, ce qui nous a permis de terminer l'exercice 2025 en beauté", a déclaré Helen Johnson Leipold, directrice générale de l'entreprise

** Depuis la dernière clôture, les actions ont augmenté de 30 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

JOHNSON OUTDOORS-A
43,0250 USD NASDAQ +0,62%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank