Le fabricant d'épices McCormick chute après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
7 octobre - ** Les actions du fabricant d'épices McCormick
MKC.N en baisse de près de 2 % à 66,95 $ en pré-marché
** La société réduit ses prévisions de bénéfices pour l'année fiscale, les tarifs douaniers augmentant les coûts des produits de base
** Le bénéfice ajusté par action devrait se situer entre 3 et 3,05 dollars, contre une prévision précédente de 3,03 à 3,08 dollars
** "En raison de l'environnement commercial mondial dynamique, notre marge brute a subi une pression supplémentaire en raison de l'augmentation des coûts", déclare le directeur général Brendan M. Foley
** MKC dépasse toutefois les estimations de bénéfices et de revenus pour le troisième trimestre
** Jusqu'à la dernière clôture, l'action MKC a baissé d'environ 10 % depuis le début de l'année
