Le fabricant d'emballages en aluminium Ball Corp dépasse les prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices pour le premier trimestre grâce à une demande soutenue

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Ball Corp BALL.N a dépassé mardi les prévisions de Wall Street concernant son chiffre d'affaires et ses bénéfices du premier trimestre, grâce à une demande soutenue pour ses emballages en aluminium destinés aux boissons sur ses principaux marchés.

L'inflation persistante a incité les consommateurs à se tourner vers des repas faits maison plus abordables, stimulant ainsi la demande en conserves ainsi qu'en produits prêts à consommer et faisant grimper les ventes d'emballages chez des entreprises telles que Ball Corp.

L'entreprise basée dans le Colorado a également profité des tendances en matière de développement durable et a vu la demande pour ses canettes, bouteilles et gobelets en aluminium augmenter, les marques recherchant des alternatives recyclables au plastique.

Ball, l'un des plus grands fabricants mondiaux d'emballages en aluminium pour boissons, fournit des canettes à des entreprises agroalimentaires en Amérique du Nord, en Europe et en Amérique du Sud.

La guerre en Iran a perturbé le marché mondial de l'aluminium , entraînant une hausse des coûts et un resserrement de l'offre après la décision du président américain Donald Trump de porter les droits de douane sur l'aluminium à 50 %.

Malgré ces pressions, Ball a annoncé un chiffre d'affaires de 3,60 milliards de dollars pour le trimestre clos le 31 mars, soutenu par la hausse des prix de l'aluminium et une croissance modérée des expéditions. Les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 3,36 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société a annoncé un bénéfice par action ajusté de 94 cents, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 85 cents.

En Amérique du Nord et en Amérique centrale, principales zones géographiques génératrices de revenus pour la société, les ventes d'emballages pour boissons ont atteint 1,78 milliard de dollars au cours du trimestre, contre 1,46 milliard de dollars un an plus tôt.

Ball a annoncé une hausse de 0,8% de ses expéditions mondiales d'emballages en aluminium pour le trimestre, contre une hausse de 2,6% l'année précédente.