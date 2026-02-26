Le fabricant d'armoires American Woodmark chute à la suite d'une baisse de son bénéfice au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 février - ** Les actions du fabricant d'armoires American Woodmark AMWD.O ont baissé de près de 4 % à 50 $ dans les échanges du matin

** AMWD annonce un bénéfice ajusté de 45 cents par action au troisième trimestre, contre un bénéfice de 1,05 $ par action il y a un an; il dépasse l'estimation moyenne des analystes de 28 cents par action - données compilées par LSEG

** La société attribue la baisse du bénéfice trimestriel aux tendances difficiles de la demande sur les marchés de la nouvelle construction et de la rénovation

** Les ventes nettes du 3ème trimestre ont chuté de 18,4% en glissement annuel pour atteindre 324,30 millions de dollars

** En incluant les mouvements de la séance, les actions ont baissé de 4,9% depuis le début de l'année