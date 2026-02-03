 Aller au contenu principal
Le fabricant d'appareils de sommeil ResMed intensifie son action auprès des médecins pour profiter de la montée en puissance d'Ozempic
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 06:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Byron Kaye

Le fabricant d'appareils de respiration du sommeil ResMed RMD.N prévoit de lancer à l'échelle mondiale un programme de formation des médecins visant à promouvoir le dépistage des patients qui recherchent des médicaments de perte de poids de type Ozempic pour l'apnée, estimant que le boom du GLP-1 est un stimulant, et non une menace, pour les ventes.

ResMed, fondée en Australie mais dont le siège social se trouve aujourd'hui en Californie et qui réalise la majeure partie de son chiffre d'affaires aux États-Unis, a annoncé la semaine dernière un bond de 11 % de son bénéfice au deuxième trimestre. Les médicaments amaigrissants ont contribué aux ventes de ses appareils qui traitent l'apnée du sommeil, un trouble courant caractérisé par de brèves interruptions de la respiration pendant le sommeil.

L'adoption rapide des injections de GLP-1 aux États-Unis incite les patients à se rendre dans les cliniques de soins primaires où ils sont généralement évalués pour des comorbidités, y compris l'apnée du sommeil, afin d'obtenir des subventions de santé.

"C'est un vent arrière", a déclaré Mick Farrell, directeur général du fabricant d'appareils de pression positive continue (CPAP), lors d'une interview mardi.

"La question est de savoir quelle part de ce vent arrière nous pouvons capter", a-t-il ajouté. "Nous commençons par les États-Unis, car c'est là que l'industrie pharmaceutique fait de la publicité (directe au consommateur)... mais nous continuerons à aller dans ce sens dans le monde entier, dans la mesure du possible."

Certains analystes boursiers ont précédemment décrit ResMed comme vulnérable à l'explosion des médicaments GLP-1 qui aident à la perte de poids en supprimant l'appétit. L'apnée du sommeil est fortement liée au surpoids.

Depuis que la société a lancé sa stratégie de formation des médecins, le module de formation à l'apnée du sommeil de ResMed a enregistré quelque 60 000 achèvements rien qu'aux États-Unis, a indiqué M. Farrell. La société compte 1,95 million de patients utilisant ses appareils de PPC qui ont également des prescriptions de GLP-1.

Les produits ResMed sont exemptés de droits de douane parce qu'ils sont nécessaires aux personnes souffrant d'un handicap chronique. Mais M. Farrell, qui a commencé cette année en tant que président du groupe américain de l'industrie des dispositifs médicaux AdvaMed, a déclaré qu'il ferait pression sur l'administration Trump pour supprimer les droits de douane dans l'ensemble de son industrie - ou au moins les stabiliser.

"Je plaiderai à Washington spécifiquement sur le commerce et les droits de douane pour des droits de douane zéro pour zéro pour les technologies médicales sur une base humanitaire", a-t-il déclaré.

"Cette administration n'aime pas vraiment le zéro pour zéro. Elle veut toujours conclure un accord. Ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est de savoir si les droits de douane sont de 10 % ou de 5 % sur les technologies médicales. La certitude et la fixation d'un chiffre valent mieux que l'incertitude de ne pas savoir", a-t-il ajouté.

