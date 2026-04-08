Le fabricant chinois de camions électriques Windrose effectue sa première livraison aux États-Unis

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La start-up chinoise Windrose, spécialisée dans les camions électriques, a déclaré avoir effectué la première livraison de son camion électrique long-courrier aux États-Unis, marquant ainsi une étape clé dans son expansion mondiale.

Le véhicule, dont le prix est de 285 000 dollars, a été remis à l'entreprise de logistique texane Allogic et au partenaire de recharge Greenspace par l'intermédiaire du partenaire américain de Windrose le 1er avril, a indiqué l'entreprise dans un communiqué le 3 avril.

Fondée en 2022 et se présentant comme un concurrent du Semi de Tesla TSLA.O , Windrose a déclaré avoir obtenu la certification complète du véhicule en Asie, en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, et prévoit l'approbation en Océanie au cours du second semestre de cette année.