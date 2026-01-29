Le fabricant américain de Marlboro, Altria, profitera de la réduction des droits de douane cette année

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture de l'ensemble du texte en mettant l'accent sur la ristourne de droits; mise à jour des actions au paragraphe 2; ajout des commentaires du CFO au paragraphe 7; ajout d'un graphique) par Emma Rumney et Angela Christy M

Le groupe de tabac Altria MO.N s'attend à ce que ses bénéfices soient stimulés au second semestre de cette année par l'utilisation d'un rabais fiscal américain sur l'augmentation des importations et des exportations de cigarettes, après avoir manqué de peu les estimations de bénéfices pour le quatrième trimestre 2025 jeudi.

Bien qu'Altria ait déclaré que son bénéfice annuel pour 2026 serait supérieur aux estimations des analystes, ses actions ont chuté d'environ 2,8 %.

Les fabricants de tabac qui exportent leurs produits en dehors des États-Unis ont profité d'une disposition qui leur permet de récupérer les droits d'accise fédéraux payés sur les produits vendus dans le pays, connue sous le nom de "double duty drawback".

Elles peuvent récupérer les droits payés sur les ventes nationales de cigarettes lorsqu'elles exportent des produits similaires à l'étranger, même si les produits exportés eux-mêmes n'ont jamais été taxés.

Altria n'a pas été en mesure de tirer parti de cette possibilité car, contrairement à ses principaux rivaux tels que British American Tobacco BATS.L , il ne vend pas de cigarettes en dehors des États-Unis.

Toutefois, le fabricant de Marlboro aux États-Unis utilise des partenariats avec des fabricants de tabac étrangers, tels que le coréen KT&G, pour accroître ses exportations de cigarettes, notamment par le biais de la fabrication sous contrat.

Le directeur financier d'Altria, Salvatore Mancuso, qui deviendra directeur général en mai, a déclaré à Reuters qu'il serait insensé de ne pas profiter de cette disposition et de rester désavantagé sur le plan de la concurrence. Les ventes de tabac étant en baisse, Altria a cherché à accroître ses revenus grâce à de nouveaux produits tels que la marque de sachets de nicotine On! Mais elle a dû faire face à des défis, notamment la conquête de parts de marché par ses concurrents.

Les analystes de Bernstein ont déclaré que si Altria pouvait être en mesure d'augmenter ses bénéfices grâce à la réduction des droits de douane, elle était confrontée à une "situation difficile" lorsqu'elle répondait à ces pressions.

Altria prévoit un bénéfice annuel ajusté de 5,56 à 5,72 dollars par action pour 2026, dont le point médian est supérieur à l'estimation des analystes de 5,58 dollars, selon les données de LSEG.