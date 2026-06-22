Le fabricant allemand de satellites OHB lance une opération de cession d'actions avec KKR

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Le fabricant allemand de satellites OHB

OHBG.DE a annoncé lundi qu’il lançait une vente d’actions en collaboration avec KKR KKR.N afin d’attirer de nouveaux investisseurs et de viser une valorisation plus élevée, alors que l’intérêt pour les valeurs spatiales s’intensifie après l’introduction en boursetrès médiatisée de SpaceX par Elon Musk .

Cette offre combinée permettrait de plus que tripler le flottant d’OHB et impliquerait une capitalisation boursière de 6,3 milliards d’euros, ce qui permettrait à l’entreprise de tirer parti de l’engouement croissant des investisseurs pour ce secteur.

OHB a indiqué qu’elle émettrait jusqu’à 1,7 million de nouvelles actions au prix de 300 euros chacune, ce qui permettrait de lever jusqu’à 510,7 millions d’euros. Orchid Lux HoldCo, détenue par KKR, vendra jusqu’à 1,23 million d’actions existantes, selon un teneur de livre chargé de l’opération.

La société d’investissement internationale réduira ainsi sa participation de 28,6 % à environ 20 % et en tirera jusqu’à 368 millions d’euros, soit plus que ce qu’elle avait déboursé pour acquérir l’intégralité de cette participation en 2023.

Le montant total de l’opération inclut une option « greenshoe » et porterait le flottant d’OHB de 5,7 % à 19,2 %, a précisé le teneur de livre.

Le prix de l'offre représentait une décote de 26 % par rapport au cours de clôture d'OHB, qui s'établissait à 405,5 euros.

La famille Fuchs, actionnaire majoritaire d’OHB, a renoncé à ses droits de souscription mais ne cédera aucune action.

SpaceX SPCX.O a franchi la barre des 2.000 milliards de dollars lors de son introduction en bourse record le 12 juin, stimulant l’appétit des investisseurs pour les valeurs spatiales. « Tout le monde vise des valorisations plus élevées après l’introduction en bourse de SpaceX », a déclaré le directeur général Marco Fuchs à Reuters au début du mois.

Les actions détenues par KKR et la plupart des nouvelles actions seront placées auprès d’investisseurs institutionnels jusqu’à mercredi, tandis que les actionnaires existants pourront exercer leurs droits de souscription du 25 juin au 8 juillet.

(1 dollar = 0,8728 euro)