Le Dr Jean-Christophe Rufin est nommé Président

de la Fondation d'entreprise Sanofi Espoir



Paris (France) - Le 18 septembre 2020 - Sanofi annonce la nomination du Dr Jean-Christophe Rufin à la présidence de la Fondation d'entreprise Sanofi Espoir. Jean-Christophe Rufin succède à Xavier Darcos, qui présidait la Fondation depuis 2015.

« Nous sommes très heureux que le Dr Jean-Christophe Rufin ait accepté de présider la Fondation Sanofi Espoir », déclare Serge Weinberg, Président de Sanofi. « Son expérience de médecin et de diplomate en fait un grand connaisseur des questions humanitaires et de santé publique dans le monde. Il nous permettra de renforcer notre réponse face à la détresse sanitaire des populations vulnérables. Par son œuvre littéraire, il a fait largement la preuve de son engagement humaniste et de sa qualité d'observateur des réalités internationales. »

La Fondation Sanofi Espoir a pour mission de contribuer à réduire les inégalités en santé pour les populations les plus vulnérables. A la fin 2019, la Fondation coordonnait 77 projets répartis dans 50 pays, dans quatre grands domaines :

La lutte contre les cancers pédiatriques dans les pays à ressources limitées

La lutte contre la mortalité maternelle et néonatale dans les pays à revenu faible et intermédiaire

L'accès aux soins des personnes en situation de vulnérabilité en France

Le soutien aux familles en cas de crise sanitaire

« C'est pour moi un très grand honneur que de présider la Fondation Sanofi Espoir », déclare le Dr Jean-Christophe Rufin. « Je salue le travail accompli depuis dix ans en faveur de la réduction des inégalités en santé et m'engage à le porter encore plus loin, en élargissant les domaines d'intervention et les moyens d'action de la Fondation Sanofi Espoir. »

Biographie de Jean-Christophe Rufin

Médecin, diplomate et écrivain français, Jean-Christophe Rufin est ancien interne et chef de clinique des hôpitaux de Paris (1976-1983), neurologue, médecin des Hôpitaux (1995). Pionnier de Médecins Sans Frontières dont il a occupé la vice-présidence (1991-1993), il a été Président d'Action contre la Faim.

Jean-Christophe Rufin a également été conseiller au cabinet du Secrétaire d'Etat aux Droits de l'Homme (1986-1988), attaché culturel et de coopération au Brésil (1989-1990) et conseiller chargé des opérations de maintien de la paix au cabinet du Ministre de la Défense (1993-1995). Il a été nommé ambassadeur de France au Sénégal et en Gambie en 2007, poste qu'il a occupé jusqu'en 2010.

Officier de la Légion d'honneur, Jean-Christophe Rufin est, à l'international, docteur honoris causa de l'Université Laval (Canada) et de l'Université catholique de Louvain (Belgique), membre de l'Académie Royale de médecine de Belgique et membre de l'Académie brésilienne des Lettres.

Jean-Christophe Rufin construit depuis plus de vingt ans une œuvre littéraire essentiellement composée de romans et de récits, qui reflètent son expérience internationale. Ses livres sont traduits dans une vingtaine de pays. Il a obtenu le prix Goncourt en 2001 pour Rouge Brésil.

Il a été élu en 2008 à l'Académie française.

À propos de la Fondation d'entreprise Sanofi Espoir

Créée en 2010, la Fondation d'entreprise Sanofi Espoir a pour mission de réduire les inégalités en santé, en France et à l'international. Ses actions visent l'amélioration de la santé des populations les plus vulnérables, et notamment celle des enfants. Elles viennent servir sa vision d'un monde dans lequel chacun a une chance de naître, de grandir et de se maintenir en bonne santé. Cette ambition se décline à travers quatre axes stratégiques : la santé maternelle et néonatale, les cancers pédiatriques dans les pays à revenu faible et intermédiaire, l'accès aux soins pour les populations les plus vulnérables en France et la réponse aux crises humanitaires. Plus d'information sur http://fondation-sanofi-espoir.com/





À propos de Sanofi







La vocation de Sanofi est d'accompagner celles et ceux confrontés à des difficultés de santé. Entreprise biopharmaceutique mondiale spécialisée dans la santé humaine, nous prévenons les maladies avec nos vaccins et proposons des traitements innovants. Nous accompagnons tant ceux qui sont atteints de maladies rares, que les millions de personnes souffrant d'une maladie chronique.







Sanofi et ses plus de 100 000 collaborateurs dans 100 pays transforment l'innovation scientifique en solutions de santé partout dans le monde.







Sanofi, Empowering Life, donner toute sa force à la vie.







Relations médias

Quentin Vivant

Tél.: +33 (0)1 53 77 46 46

mr@sanofi.com





Fondation Sanofi Espoir

Laurence Bollack

Tél.: +33 (0)6 81 86 80 19

laurence.bollack@sanofi.com









Pièce jointe