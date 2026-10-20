Le Dow tire Wall Street vers le haut, les investisseurs se tournent vers les valeurs du secteur de la santé

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour avec les cours de clôture préliminaires)

* Le Dow Jones mène la hausse à Wall Street, porté par les valeurs du secteur de la santé

* L'indice Russell 2000 des petites capitalisations progresse; les valeurs de « valeur » surperforment les valeurs de « croissance »

* 3M étend son partenariat avec Amazon dans le domaine des centres de données et revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels

* L'action GM plonge alors que le constructeur automobile fait état d'une pression croissante sur ses coûts

par Sinéad Carew et Tharuniyaa Lakshmi

Le Dow a tiré Wall Street vers le haut mardi, les investisseurs se tournant vers les valeurs de « valeur » telles que celles du secteur de la santé, tandis que le secteur technologique restait à la traîne après avoir rebondi la veille.

Le secteur de la santé .SPXHC a mené la hausse parmi les 11 principaux indices sectoriels du S&P 500, atteignant un niveau record mardi. Eli Lilly LLY.N a soutenu l’indice de référence, aux côtés des composantes du Dow UnitedHealth

UNH.N , Merck & Co MRK.N , Johnson & Johnson JNJ.N et Amgen

AMGN.O . Le fabricant de vaccins Moderna MRNA.O a atteint son plus haut niveau depuis 2022.

Les secteurs défensifs tels que l’immobilier .SPLRCR et les services aux collectivités .SPLRCU ont également affiché de bonnes performances, tout comme l’indice Russell 2000 des petites capitalisations .RUT .

Le recul des actions des méga-capitalisations a entraîné le secteur des services de communication .SPLRCL à la baisse, tandis que les actions du secteur de l’énergie .SPNY ont sous-performé, les cours du pétrole ayant reculé après avoir atteint leur plus haut niveau en cinq mois. Les opérateurs pétroliers évaluaient la rencontre entre le président iranien et le chef de l’armée pakistanaise, un médiateur clé entre les États-Unis et l’Iran, à la lumière des attaques houthistes contre les infrastructures saoudiennes et des informations faisant état d’attaques contre des navires dans le Golfe.

LES TITRES TECHNOLOGIQUES MARQUENT UNE PAUSE

L'activité a été modérée dans le secteur technologique, qui avait rebondi lundi après la vague de ventes de la semaine dernière. Les investisseurs du secteur technologique s'inquiètent des dépenses élevées et des coûts de financement liés aux développements en matière d'intelligence artificielle.

« Les investisseurs en actions restent quelque peu sceptiques quant au secteur de l’IA et à la capacité de certaines de ces entreprises à rentabiliser leurs investissements; on observe donc une légère rotation vers d’autres segments du marché », a déclaré Jim Baird, directeur des investissements chez Plante Moran Financial Advisors, soulignant les progrès enregistrés mardi par les petites capitalisations et certains secteurs, notamment celui de la santé.

« Les investisseurs recherchent d’autres opportunités en dehors du secteur technologique, et la santé est l’un des secteurs qui en bénéficie », a-t-il ajouté.

Selon les données préliminaires, l’indice S&P 500 .SPX a gagné 23,79 points, soit 0,31%, pour clôturer à 7.714,52 points, tandis que l’indice Nasdaq Composite .IXIC a perdu 9,05 points, soit 0,03%, à 26.421,84. L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 547,95 points, soit 1,05%, pour atteindre 52.513,98.

L’indice de valeur S&P 500 .IVX a surperformé son homologue de croissance .IGX ce jour-là.

Les investisseurs attendaient avec impatience les résultats financiers de SpaceX SPCX.O et de Netflix NFLX.O , attendus après la clôture du marché. Meta et Tesla TSLA.O doivent publier leurs résultats mercredi.

Les actions de Meta META.O et de Netflix figuraient mardi parmi les plus faibles du secteur des services de communication, aux côtés d’Alphabet GOOGL.O .

L'action General Motors GM.N a chuté après que le constructeur automobile a signalé des difficultés à venir en raison de la hausse des coûts des matières premières et de la baisse des ventes de camions.

Le titre 3M MMM.N a progressé après que la société a annoncé qu’elle étendait son partenariat avec Amazon

AMZN.O dans le domaine des centres de données et qu’elle avait émis un bon de souscription à l’intention d’une filiale d’Amazon pour l’achat d’actions ordinaires de 3M d’une valeur de plus de 521 millions de dollars. Le conglomérat industriel a également revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l’ensemble de l’année.

La société d’évaluation de crédit Equifax EFX.N a connu une forte hausse après avoir annoncé un bénéfice au troisième trimestre supérieur aux estimations des analystes. L’action Hasbro HAS.O a également bondi après que le fabricant de jouets a revu à la hausse ses prévisions annuelles tant pour son chiffre d’affaires global que pour son activité de jeux vidéo.