Le Dow Jones termine en baisse, le S&P 500 reste stable alors que Powell déclare qu'une baisse des taux en décembre est loin d'être assurée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Résultats d'Alphabet et de Microsoft après la clôture, paragraphe 16)

*

La valeur de marché de Nvidia atteint 5 000 milliards de dollars

*

Alphabet, Microsoft et Meta publient leurs résultats après la clôture

*

Les actions de Caterpillar bondissent après les résultats

*

Indices: Dow en baisse de 0,2 %, S&P 500 stable; Nasdaq en hausse de 0,6 %

par Caroline Valetkevitch

Le Dow Jones a terminé en baisse et le S&P 500 est resté stable mercredi après que la Réserve fédérale ait réduit ses taux d'intérêt, mais le président de la Fed , Jerome Powell, a déclaré qu'une autre réduction des taux en décembre était loin d'être assurée. Le Nasdaq a enregistré un nouveau record de clôture, stimulé par Nvidia NVDA.O après que le fabricant de puces d'intelligence artificielle soit entré dans l'histoire en tant que première entreprise à atteindre une valeur de marché de 5 000 milliards de dollars.

Plus tôt dans la journée, les actions ont augmenté, puis augmenté leurs gains après que la Fed a réduit les taux d'intérêt d'un quart de point de pourcentage, comme prévu, et qu'elle a déclaré qu'elle recommencerait à acheter des titres du Trésor de manière limitée.

Les décideurs de la Fed ont également souligné les limites de leur processus de prise de décision en raison de la fermeture du gouvernement fédéral américain. La Fed a abaissé le taux de référence au jour le jour à une fourchette cible de 3,75 % à 4,00 %, la deuxième fois que la banque centrale américaine assouplit ses conditions cette année.

Après l'intervention de M. Powell, les traders ont réduit les paris sur une baisse des taux en décembre, en donnant 71 % de chances à cette baisse, contre 90 % auparavant.

"Le président Powell a indiqué qu'une nouvelle baisse des taux n'était pas acquise", a déclaré Oliver Pursche, vice-président senior et conseiller chez Wealthspire Advisors à Westport, dans le Connecticut.

"Mais aucune baisse de taux n'est jamais acquise. Pour moi, il ne s'agit donc pas d'un commentaire inapproprié. La Fed () dépend des données."

L'action de Nvidia a terminé la séance en hausse de 3 % à 207,04 dollars, ce qui lui confère une valeur boursière de 5,03 billions de dollars. Elle a augmenté de plus de 50 % cette année, menant le rallye de l'intelligence artificielle à Wall Street. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 74,37 points, soit 0,16%, à 47 632,00, le S&P 500 .SPX a perdu 0,30 point à 6 890,59 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 130,98 points, soit 0,55%, à 23 958,47.

"La baisse des taux était attendue. Les remarques de Powell ont enlevé un peu d'éclat au marché", a déclaré Michael Rosen, directeur des investissements chez Angeles Investments à Santa Monica, en Californie. "Mais il s'agit d'une réaction temporaire. Ce sont les bénéfices qui, en fin de compte, stimulent les actions, et ces bénéfices ont été solides."

La majorité des résultats américains enregistrés depuis le début de la période considérée ont dépassé les attentes des analystes. Sur les 222 entreprises du S&P 500 qui ont publié leurs résultats jusqu'à présent, quelque 84,2 % ont affiché des bénéfices supérieurs aux estimations de Wall Street, selon les données compilées par LSEG à la date de mercredi. Ce chiffre est supérieur à la moyenne de 77 % des quatre derniers trimestres.

Parmi les principaux résultats de mercredi, Caterpillar

CAT.N a annoncé un bénéfice pour le troisième trimestre supérieur aux attentes, et ses actions ont bondi de 11,6 %.

Après la clôture, les actions de Meta Platforms META.O , Microsoft MSFT.O et Alphabet GOOGL.O ont été mitigées à la suite des rapports trimestriels des trois mégapoles.

Les actions de Meta Platforms étaient en baisse de plus de 8 % dans les échanges prolongés, tandis que Microsoft était en baisse de 1 % et Alphabet en hausse d'environ 5 %.

Meta a enregistré une charge exceptionnelle de près de 16 milliards de dollars qui a pénalisé les bénéfices du troisième trimestre et a déclaré que ses dépenses d'investissement pour l'année prochaine seraient "sensiblement plus importantes" qu'en 2025.

La forte demande en IA a contribué aux résultats financiers d'Alphabet , tandis que les dépenses en infrastructure d'IA de Microsoft ont grimpé pour atteindre un record au cours du trimestre de septembre et ont renforcé les préoccupations des investisseurs en matière de coûts.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse dans un rapport de 2,16 contre 1 à la Bourse de New York. Il y a eu 476 nouveaux sommets et 170 nouveaux creux sur le NYSE.

Sur le Nasdaq, 1 453 titres ont progressé et 3 306 ont reculé, les titres en baisse étant plus nombreux que les titres en hausse dans une proportion de 2,28 contre 1.

Le volume sur les bourses américaines était de 20,71 milliards d'actions, comparé à la moyenne de 21 milliards d'actions pour l'ensemble de la session au cours des 20 derniers jours de bourse.